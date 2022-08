EDICOLA CDS – Roma da paura: 5-0 allo Shakhtar. La tripletta di Morata tramortisce la Juve

"Roma da paura". Recita così il titolo della copertina dedicato dal Corriere dello Sport alla vittoria della Roma contro lo Shakhtar Donetsk in amichevole: "Olimpico in delirio per lo squadrone di Mou: 5-0 allo Shakhtar. La tripletta di Morata tramortisce la Juve: 0-4. Kean è un caso", si legge. Spazio anche a Raspadori, con il Napoli che rilancia.