Roma, Pellegrini: “Tutto in campo oggi e col Leicester. Mou ci ha detto…”

Le considerazioni prima del match dei giallorossi di questo pomeriggio al Meazza contro l'Inter

Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match con l'Inter. Queste le sue considerazioni: "“Sappiamo che è una partita importante. Ci stiamo giocando le nostre possibilità di giocare l’Europa l’anno prossimo ma non si sa dove, siamo in una posizione ibrida, per cui dovremo lottare. Dobbiamo vincere tutte le partite, compresa quella di oggi ed è quello che ci ha detto Mourinho. Quanto metterete in campo oggi e con il Leicester? 100 oggi e 100 a Leicester".