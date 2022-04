Prima lo spavento, poi la gioia: la Roma ribalta la Salernitana e vince 2-1 all’Olimpico

Prima lo spavento, poi l'urlo di gioia. La Roma di Josè Mourinho va sotto all'Olimpico contro la Salernitana, ma ribalta tutto

Prima lo spavento, poi l'urlo di gioia. La Roma di Josè Mourinho va sotto all'Olimpico contro la Salernitana grazie alla splendida punizione realizzata da Radovanovic e resta in svantaggio fino al minuto numero 81, ma riesce poi a ribaltare il risultato e a rispondere alle vittorie di Lazio e Fiorentina nella lotta per un piazzamento in Europa.