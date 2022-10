Roma, depositato il ricorso all’UEFA per la squalifica di Zaniolo

La Roma ha depositato il ricorso avverso la squalifica a Nicolò Zaniolo per aver scalciato a palla lontana un giocatore del Betis

La Roma ha depositato oggi il ricorso avverso la squalifica di tre giornate a Nicolò Zaniolo per aver scalciato a palla lontana un giocatore del Betis Siviglia nella sfida dell'Olimpico, valida per la terza giornata del Girone C dell'Europa League.