Roma, giorni di riflessione per Smalling: rinnovo o addio, futuro da scrivere

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il futuro di Chris Smalling: il difensore inglese della Roma, in scadenza di contratto a giugno e seguito anche dall'Inter, deve ancora prendere una decisione definitiva. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Meno di sei mesi per decidere con chi firmare un contratto che, molto probabilmente, gli garantirà l'ultimo ingaggio importante della carriera. Oltre alla possibilità di giocarsi una nuova chance da protagonista a livello internazionale. Sono giorni di riflessione per Chris Smalling che nelle prossime settimane dovrà comunicare alla Roma i suoi piani per il futuro".