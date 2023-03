Roma, Rui Patricio: “Smalling? Non spetta a me parlare del suo contratto”

Rui Patricio, portiere della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma ha parlato anche di Chris Smalling, difensore giallorosso in scadenza di contratto nel mirino di numerosi club, Inter inclusa: "Smalling ha già dimostrato che leader è, senza alcun dubbio è uno de pilastro della nostra squadra. È un giocatore fantastico, importante per me e per tutta la squadra. Per quanto riguarda il contratto non spetta a me parlare di queste cose, ma non posso che parlare bene di lui come persona e come giocatore. Merita tutto il bene possibile".