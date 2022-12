Roma, Smalling ha tre possibilità per il futuro: Inter e Juve restano vigili

Il futuro del difensore inglese resta in bilico con nerazzurri e bianconeri in pole in caso di addio alla Roma

Alessandro De Felice

Il nome di Chris Smalling resta nei radar di Inter e Juventus. Come spiega Tuttosport, in attesa di un nuovo Cda, l’area sportiva valuta i giocatori che a febbraio saranno svincolati e tra i potenziali parametri zero c'è anche il difensore inglese.

Al momento è tutto nelle sue mani. Tocca, infatti, proprio a lui decidere se esercitare un’opzione per un altro anno di contratto, accettare la proposta di rinnovo al 2025 o sondare il mercato.

In caso di addio ai giallorossi, nerazzurri e bianconeri restano in pole per accaparrarsi Smalling.