Tuttosport: “Roma, in caso di partenza di Dzeko il sogno è Mauro Icardi”

L'argentino sarebbe il sogno di mercato dei giallorossi in casa di partenza del bosniaco

Ieri Edin Dzeko è stato chiaro: non si vuole muovere da Roma. Nonostante le sue dichiarazioni, però, le voci di mercato non si placano e, secondo Tuttosport, il club giallorosso sta vagliando diverse piste per l'attacco, per affiancare il bosniaco o anche per sostituirlo: "In avanti, tutto dipende dall’addio o meno di Dzeko. Se il bosniaco dovesse restare la Roma vorrebbe integrare l’attacco con un calciatore del profilo di Azmoun (Zenit), Yaremchuk (Gent) o Shomurodov (Genoa). Nel caso di partenza, il sogno è Icardi, chiuso al Psg".