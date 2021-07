Roma, UFFICIALE: intervento riuscito per Spinazzola. Svelati i tempi di recupero

La società giallorossa aggiorna sulla situazione dell'esterno, che si è infortunato agli Europei con la Nazionale

È perfettamente riuscito l'intervento di ricostruzione del tendine d'Achille della gamba sinistra di Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma, infortunatosi durante il secondo tempo della sfida vittoriosa contro il Belgio di venerdì scorso, è stato operato oggi in Finlandia. A dare notizia dell'operazione per primo è stato lo stesso giocatore, che ha postato una foto sorridente dal letto d'ospedale, accompagnata da queste parole: "Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!".