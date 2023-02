Roma, Spugna: “Inter Women forte soprattutto in attacco. Partita non decisiva ma…”

"Roma-Inter è una partita molto importante, mancano due giornate alla fine della stagione regolare e poi inizierà la Poule Scudetto. Giochiamo contro una squadra forte, soprattutto in attacco, non è una partita determinante perché ne mancano ancora tante alla fine. Guarino mi conosce bene e conosce bene la Roma, hanno speso tanto per aver fatto 120' in Coppa, può essere un vantaggio per noi ma hanno giocatrici importanti, dovremo prestare molta attenzione. Il pubblico è sempre più numeroso ed è una spinta in più, per noi sarà l'uomo in più in campo"