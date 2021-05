Roma, spazio anche per un altro ex Inter nel nuovo staff tecnico di Mourinho?

Il tecnico portoghese potrebbe non essere l'unico ex nerazzurro che difenderà i colori giallorossi nella prossima stagione

La grande notizia di ieri è stata l'ufficialità dell'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione. Secondo Repubblica, il tecnico portoghese potrebbe aggiungere al suo staff anche un altro ex interista: "Mourinho porterà i suoi fedelissimi: uno staff di 4 persone, il vice Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e il match analyst Giovanni Cerra, romano e tifoso della Roma. A questi, potrebbe aggiungere una figura che conosca il club: Daniele De Rossi, già nello staff di Mancini in azzurro, o magari l'ex Roma e Inter Walter Samuel. Più difficile Totti, che con Pinto non ha trovato un’intesa per tornare come dirigente".