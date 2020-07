GdS – Inter, tre recuperi per Conte in vista della Roma: la probabile. Gagliardini…

Antonio Conte prepara sei cambi in vista della sfida dell’Olimpico contro la Roma di Fonseca, in programma domenica sera alle 21:45. L’allenatore dell’Inter recupera tre uomini rispetto alla gara di Ferrara contro la Spal e potrà contare su alcuni calciatori che hanno riposato giovedì sera. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione in casa nerazzurra:

“Barella, fondamentale per il centrocampo, è recuperato (darà riposo a Gagliardini, sempre presente dopo il lockdown), Lukaku tornerà a disposizione contro la Roma, con tutto il suo peso in campo e nel gruppo. Anche Moses può dare una spinta, mentre a Ferrara hanno risparmiato fiato e minuti Young, De Vrij e Borja Valero“.

Il tecnico nerazzurro studia la formazione anti-Roma. Secondo la Rosea, Bastoni e Borja Valero sono in vantaggio rispettivamente su Godin e Eriksen, mentre Sanchez può rifiatare. Ecco l’undici che Conte è intenzionato a schierare nel suo 3-4-1-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Lautaro Martinez.