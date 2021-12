Roma, Tovalieri: “Perdere con l’Inter ci sta, ma non così. Mourinho…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante della Roma Sandro Tovalieri ha parlato così del KO dei giallorossi contro l'Inter

“Oggi è la prima volta che siamo rimasti tutti davvero delusi. Perdere con l’Inter ci sta, ma non così. Alla prima difficoltà la Roma si è spenta. È un peccato per i tifosi che dimostrano tanto attaccamento. Meglio giocare queste partite a viso aperto e rischiare la goleada che vedere un secondo tempo come fosse un allenamento. All’inizio l’effetto Mourinho è stato positivo, ma poi serve la squadra. Questi allenatori vincono se hanno i buoni giocatori".