Tracollo Roma, l’Udinese vince 4-0: a segno Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric

Prima sconfitta in campionato per la Roma di Josè Mourinho che viene travolta dall'Udinese nel posticipo domenicale

Prima sconfitta in campionato per la Roma di Josè Mourinho che viene travolta dall'Udinese nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A. La rete di Udogie in avvio spiana la strada ai friulani che raddoppiano con Samardzic in avvio di ripresa grazie ad un errore marchiano di Rui Patricio. Nel finale, Pereyra e Lovric aumentano il bottino per la squadra di Sottil. Udinese che aggancia la Roma a 10 punti.