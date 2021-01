Nuovo rinforzo per la Roma: il club capitolino ha ufficializzato il ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy, che fa così rientro in Italia dopo la parentesi di due anni con lo Shanghai Shenhua. Questo il comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno di Stephan El Shaarawy nel Club. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa, dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019“.

(asroma.com)