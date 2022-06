Roma, nuova offerta e ultimatum a Mkhitaryan. Inter tranquilla: martedì la firma?

Il centrocampista offensivo armeno deve prendere una decisione: rinnovare con i giallorossi o scegliere i nerazzurri

Henrikh Mkhitaryan si trova a un bivio: il centrocampista offensivo armeno è in scadenza di contratto con la Roma, i giallorossi gli hanno presentato una nuova offerta, consapevoli della presenza dell'Inter. Così scrive Tuttosport: "Dentro o fuori. La Roma ha inviato un ultimatum a Henrikh Mkhitaryan: entro oggi l'armeno dovrà dare una risposta all'offerta giallorossa. Una proposta articolata che prevede un contratto annuale da 3,5 milioni più bonus che scattano ogni 15 partite per arrivare a 4,1 milioni con rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze e alla qualificazione della Roma in Europa. Un'offerta comunque peggiorativa rispetto all'attuale ingaggio dell'armeno (5 milioni) e più bassa rispetto alla proposta arrivata dall'Inter che ha messo sul piatto un biennale - senza condizioni perché scatti il secondo anno di contratto - a 4,5 milioni a stagione (entrambi i club riconoscono i 2 milioni alla firma chiesti dall'entourage del giocatore).

In più l'Inter però può offrire a Mkhitaryan l'opportunità di giocare in Champions e quella di primeggiare per lo scudetto. Condizioni che collocano saldamente in pole i nerazzurri che, non a caso, hanno provveduto a informare ufficialmente la Roma della trattativa in essere e dell'accordo verbale già raggiunto. Se tutto andasse come prevedono a Casa Inter, martedì può essere il giorno buono per le firme".