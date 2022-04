Roma, via Zaniolo? Pinto: “Noi soddisfatti, nessun problema. Si parla sempre…”

Le dichiarazione del dirigente portoghese dei giallorossi sul possibile addio in estate del centrocampista ex Inter

"Oggi fare il direttore sportivo è molto complicato rispetto al passato, bisogna avere tutte queste conoscenze di sostenibilità. Devo vedere queste regole meglio, la prossima stagione ci sarà più libertà. Il concetto è il calcio sostenibile. Ad oggi ti posso dire che è una sfida più grande per tutti i DS e anche per me. Dobbiamo lavorare con la società per creare una squadra forte, non posso dirti però l’impatto che avranno queste nuove regole su di noi ad oggi".