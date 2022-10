Serie A, la Roma vince 3-1 a Verona: ora Mourinho è quarto in classifica

La Roma vince 3-1 sul campo del Verona nel match valido per la 12ª giornata di Serie A: ora Mourinho è quarto in classifica

3 punti importanti per la squadra di José Mourinho, ora quarta in classifica a +1 sull’Inter. A passare in vantaggio è l’Hellas con Dawidowicz, poi la Roma ribalta il match con le reti di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy nel finale.