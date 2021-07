Le rivali – Roma, Mkhitaryan: “Faremo di tutto per portare a casa la vittoria”

Una squadra ambiziosa, con un allenatore che ha tutte le intenzioni di portare nella capitale un trofeo che manca ormai da troppo tempo

Una squadra ambiziosa, con un allenatore che non ha bisogno di troppe presentazioni, che ha tutte le intenzioni di portare nella capitale un trofeo che manca ormai da troppo tempo. La Roma di Josè Mourinho si presenta ai nastri di partenza della Serie A con tanta voglia di stupire e, perché no, di inserirsi a sorpresa nella corsa per uno scudetto che vede inevitabilmente oggi Inter e Juventus davanti a tutte le altre.

In un'intervista concessa al Corriere dello Sport in edicola domani, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista giallorosso, è stato piuttosto chiaro sulle intenzioni romaniste per la prossima stagione: "Faremo di tutto per portare a casa la vittoria", ha dichiarato. Una vera chiamata alle armi. Il condottiero Mourinho ha già iniziato a formare i suoi soldati.