La Roma di Mourinho chiude alla grande: 3-0 al Toro e qualificazione in Europa League

La Roma si prepara al meglio alla finale di Conference League di mercoledì sera a Tirana contro il Feyenoord: Toro ko 3-0

Partita senza storia allo stadio Grande Torino, dove i giallorossi vanno in vantaggio al 33' grazie alla rete di Abraham, che sfrutta un errore difensivo granata per battere Berisha. Poco dopo è lo stesso attaccante inglese a raddoppiare su rigore, mandando i giallorossi all'intervallo in vantaggio di due gol. Il Torino prova a reagire, creando qualche pericolo, ma le speranze sfumano definitivamente quando Buongiorno stende in area Zaniolo, procurando un altro calcio di rigore. Sul dischetto, Pellegrini non sbaglia. Con questa vittoria, Roma e Torino chiudono il proprio campionato rispettivamente con 63 e 50 punti. Mourinho e i suoi l'anno prossimo giocheranno in Europa League.