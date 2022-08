Roma, Wijnaldum: “Emozionante essere qui, mi impegnerò al 100% per…”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, Georginio Wijnaldum, nuovo centrocampista giallorosso, ha parlato così al suo arrivo: “È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi. La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore. Mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione”.