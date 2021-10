Roma, Zaniolo torna in gruppo: Mourinho lo avrà contro la Juventus

Buone notizie per l'allenatore giallorosso, che oggi ha ritrovato il giocatore coi compagni dopo il problema muscolare accusato con l'Empoli

Nicolò Zaniolo sarà a disposizione contro la Juventus. Il giocatore della Roma si era fermato nei minuti finali del match contro l'Empoli e non aveva risposto presente alla chiamata in extremis del ct Mancini per l'infortunio di Pessina. Dopo una settimana di stop e di lavoro individuale Zaniolo oggi ha lavorato insieme ai compagni ed è tornato pienamente disponibile. I problemi muscolari sono superati, il numero 22 giallorosso farà parte del match di domenica prossima contro la Juventus.