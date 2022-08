Lazio-Inter, Romagnoli contro l’incubo Lukaku: belga sempre in gol contro di lui

L'attaccante nerazzurro, nei 5 precedenti contro il difensore biancoceleste, è andato in rete in altrettante occasioni

Andrà in scena questa sera la sfida tra Lazio e Inter, match valido per la terza giornata di campionato. Una sfida particolare per Alessio Romagnoli, che ritrova i nerazzurri per la prima volta dopo aver lasciato il Milan e, soprattutto, il suo grande "incubo": Romelu Lukaku. L'attaccante belga, nei 5 confronti diretti contro l'ex capitano rossonero, è sempre andato a segno, conquistando 4 vittorie a fronte di una sola sconfitta.