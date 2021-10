Romano: “Belotti e Vlahovic, niente risposte sui rinnovi! Entrambi vogliono…”

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dei due attaccanti

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di due attaccanti accostati anche all’Inter in estate: “Non è che Belotti o Vlahovic si siedono al tavolo e dicono no grazie sui rinnovi. Non sono proprio arrivare risposte al Torino e alla Fiorentina per i rinnovi di questi due giocatori. Le situazioni sono molto simili sotto questo punto di vista. Entrambi vogliono comunque mettersi in mostra, Vlahovic soprattutto. Non ha firmato con nessuno, non ha accordi, sembra la situazione estiva di Donnarumma che ogni giorno sembrava dovesse andare alla Juve e poi è andato altrove”.