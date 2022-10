Romano: “Conte-Juventus? Può essere un’opzione, ma a oggi mi risulta che…”

“A me risulta che Conte stia parlando col Tottenham per il rinnovo di contratto. Non c’è ancora un’offerta degli Spurs, ma durante il Mondiale le parti si vedranno. Non sarà una negoziazione rapida, ma Conte ha detto al Tottenham trattiamo. La Juve può essere un’opzione per giugno in caso di cambio guida, ma a oggi Conte non pensa ad altro se non a Premier League e Champions League col Tottenham. Può essere un pensiero per la Juve, ma nulla più oggi”, le sue parole al canale di SOS Fanta.