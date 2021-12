Romano: “Futuro Icardi? Grande feeling con la Juve, ma il punto è un altro”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dell’ex capitano dell’Inter Icardi

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dell’ex capitano dell’Inter: “Mauro Icardi? La Juve ha sempre feeling con lui. Più del PSG, il punto è capire cosa vuole fare Mauro, se vuole andare via o restare”. Negli ultimi giorni, il nome dell’attaccante argentino è stato di nuovo accostato con insistenza al club bianconero per gennaio o giugno.