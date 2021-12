Romano: “Vlahovic, serve questa cifra a gennaio. Lui non sarebbe contento di…”

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: “A gennaio servono sempre 70 milioni di euro. Non è disperato per andare via a gennaio, l’attaccante rimarrebbe molto volentieri altri 6 mesi alla Fiorentina. E non sarebbe contento della destinazione Arsenal per gennaio, ribadiamo”. In estate, l’attaccante viola era stato accostato anche all’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku.