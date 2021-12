Romano: “Inzaghi apprezza molto Gagliardini e ne parla spesso perché…”

Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato di presente e futuro di Roberto Gagliardini

Alessandro Cosattini

Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato di presente e futuro di Roberto Gagliardini: “Quando gioca segna, quando viene chiamato in causa è una certezza, Inzaghi ne parla tanto e gli piace molto. All’Inter Gagliardini fa molto comodo, Inzaghi sa che quando lo chiama in causa, lui risponde presente”, le sue parole sul centrocampista nerazzurro, a segno nell’infrasettimanale contro lo Spezia.