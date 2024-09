Come riporta Fabrizio Romano, infatti, è stato trovato l'accordo totale tra le parti: il difensore è già in viaggio per raggiungere l'Italia

Marco Astori Redattore 4 settembre 2024 (modifica il 4 settembre 2024 | 10:46)

Dopo l'arrivo di Mario Hermoso, la Roma mette a segno un altro acquisto in difesa a parametro zero: è infatti chiusa l'operazione per Mats Hummels, centrale tedesco che si è svincolato dal Borussia Dortmund e che vestirà la maglia giallorossa la prossima stagione.

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, è stato trovato l'accordo totale tra le parti: il difensore è già in viaggio per raggiungere l'Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Hummels in giallorosso percepirà 2 milioni più bonus a stagione e si lega al club capitolino per una stagione fino a giugno 2025.