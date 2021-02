Romero: “Ilicic come Lukaku: se giocasse nell’Inter o nella Juve sarebbe il migliore”

Le dichiarazioni del difensore argentino dell'Atalanta, Romero, sul compagno di squadra Josip Ilicic e sulla sfida contro il Real Madrid

"È la partita più bella della mia carriera. La Champions è un altro livello. A cominciare dai giocatori. Per pensare di eliminare una squadra come il Real, dobbiamo dare di più di quello che diamo in Serie A".

"Ho marcato i grandi attaccanti della Serie A; Ibrahimovic, Cristiano, Dybala, Immobile, Lukaku… Ilicic è a quel livello e oltre. Non ha vinto tanti trofei ma guardandolo tutti i giorni non ho dubbi che se giocasse nella Juventus o nell'Inter sarebbe il miglior giocatore della Serie A. Fa cose che solo in pochi possono fare. Ogni volta che gioca semplifica tutto perché risolve situazioni molto difficili, fa assist, crea occasioni, rompe gli equilibri, rifinisce. Per noi è importante che lui stia sempre bene".