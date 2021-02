Capello avvisa l’Atalanta: “Nel Real Hakimi e Theo Hernandez non considerati forti. Quindi…”

L'allenatore ha detto la sua sulla sfida tra i bergamaschi e la formazione di Zidane e ha chiamato in causa l'interista e il milanista

Fabio Capello, a Skysport, ha parlato della sfida tra Atalanta e Real Madrid di Champions League. L'andata si giocherà questa sera a Bergamo e si parlava delle riserve di Zidane. Questo ha sottolineato l'allenatore: «Faccio una considerazione. Hakimie Theo Hernandez non erano sufficientemente forti per rimanere al Real Madrid e sono stati dati via. Attenzione, quelli che mancano sono importantissimi, di un livello superiore, ma anche quelli che giocano contro l'Atalanta sono giovani ma hanno alta qualità».