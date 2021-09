Romulo: “La Juve vincerà lo scudetto. L’Inter senza Conte non è la stessa”

Le parole dell'ex bianconero: "L'Inter senza Conte non è quella dell'anno scorso e non so se arriverà in fondo con Inzaghi"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Romulo, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del momento dei bianconeri, che, a detta sua, vinceranno lo scudetto: "La storia dice che non sbaglia mai così tante volte di fila, già qualche anno fa ebbe una partenza del genere e poi riuscì a vincere lo scudetto. Secondo me accadrà nuovamente questo. Siamo solo alla terza giornata, la Juve ripartirà forte e vincerà lo scudetto. Le rivali, a mio parere, non sembrano essere sullo stesso livello: l'Inter senza Conte che è l'allenatore italiano migliore in circolazione non è quella dell'anno scorso e non so se arriverà in fondo con Inzaghi, il Milan un po' come negli ultimi due anni è partito bene ma calerà nel corso della stagione, la Roma possiede un grande allenatore ma non ha una rosa così ampia e attrezzata per poter competere per lo scudetto. La rosa più completa è quella bianconera".