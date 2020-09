Romulo: “Tonali? Sicuramente sarebbe stato meglio andare all’Inter: ecco perché”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Romulo, svincolatosi dal Brescia a fine stagione, ha parlato così di Sandro Tonali e della sua scelta di andare al Milan: “È ancora un ragazzino ma è forte, maturo. E crescerà ancora. Al Milan farà bene, bisognerà capire però come farà la squadra che negli ultimi anni ha fatto un po’ fatica. Se la società sarà organizzata allora Tonali renderà al massimo. Però non sono sicuro che il Milan riesca a fare grandissime cose nell’immediato, anche se spero per Sandro di si”.

Sarebbe stato meglio andare all’Inter?

“Sicuramente si. Conte al suo primo anno è arrivato ad un punto dallo Scudetto e in finale di Europa League. Il Milan negli ultimi anni ha avuto un po’ di problemi, ma mi auguro possa fare bene”.