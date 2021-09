Ronaldo compie 45 anni: “Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete dimostrato”

Il Fenomeno ha voluto rispondere agli innumerevoli messaggi ricevuti nel giorno del suo 45esimo compleanno

Luiz Nazario de Lima Ronaldo compie oggi 45 anni. Il Fenomeno, uno dei più grandi attaccanti della storia dell'Inter e del calio mondiale, ha voluto ringraziare per i messaggi di auguri ricevuti con un post su Instagram: "Devo solo ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete dato nel giorno dei miei 45 anni! Grazie mille per tutti i messaggi e per tutti gli auguri!".