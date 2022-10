Cristiano Ronaldo, addio United a gennaio possibile. “Ten Hag non si opporrà”

Cristiano Ronaldo ci riproverà a gennaio. Secondo "As", il fuoriclasse portoghese cercherà di lasciare il Manchester United alla riapertura del mercato dopo che già in estate il suo nome è stato accostato a diverse squadre. CR7 è insoddisfatto del suo ruolo nei Red Devils - nel derby perso contro il City è rimasto tutto il tempo in panchina, così come l'altro ex Real Casemiro - ma rispetto a qualche mese fa dovrebbe trovare un ostacolo in meno.