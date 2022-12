Sky – Ronaldo, da Al-Nassr unica offerta. Decide dopo il Mondiale. La notizia…

Duecento milioni di euro sarebbe lo stipendio mega galattico che Cristiano Ronaldo potrebbe percepire accettando di giocare per l'Al-Nassr. Il club di Riad, stando a quanto spiega Gianluca Di Marzio a Skysport, è stato l'unico a fare una proposta concreta al portoghese che prima dell'inizio del Mondiale ha lasciato il Manchester United. Il giocatore non avrebbe ancora definito tutto: deciderà alla fine della Coppa del Mondo.

"I soldi che percepirà non sarebbero solo legati al salario, ma parte sono legati al diritto di immagine e quindi non saranno duecento mln netti. Ma diventerà sicuramente il giocatore più pagato della storia del calcio. La vera notizia è che in Europa non lo vuole nessuno", ha sottolineato Di Marzio.