Sky – Mourinho, no al Brasile. Lo aveva chiamato il Fenomeno

Lo voleva il Portogallo (che poi ha ufficializzato Martinez), lo voleva il Brasile ma non se ne parla. Tanti hanno pensato a Mourinho come commissario tecnico, ma lui continua a pensare sé stesso alla guida di un club. Non trovano fondamento - spiegano a Skysport- le voci che parlano dell'ex allenatore nerazzurro sulla panchina della Nazionale brasiliana. Il tecnico resta ancorato al progetto che sta portando avanti con la Roma.

Mou ha detto no al Portogallo e pure al Brasile. E ha detto no nonostante la chiamata illustre di un ex interista come lui, Ronaldo il Fenomeno: aveva provato lui a convincerlo ad accettare la panchina della selezione verde oro. Ma non è ancora il momento di lasciare la panchina di un club.