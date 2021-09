Ronaldo su Dazn: disponibile la prima parte della serie triennale sul Fenomeno

L'ex attaccante nerazzurro è protagonista di una serie disponibile sulla piattaforma dell'emittente

E' arrivata una ottima notizia per gli appassionati di serie tv e tifosi nerazzurri. La riporta la Gazzetta dello Sport di oggi: "Ronaldo è in onda su Dazn con la prima parte di una serie triennale sulla vita del Fenomeno, un lavoro che si concluderà nel 2023. In questa prima tranche da sei episodi, intitolata “El Presidente”, si parte dall’esperienza di Ronie come prorpietario del Valladolid, squadra oggi nella serie B spagnola. Ronaldo si racconta tra ieri e oggi. Tra gli intervistati ci sono anche Roberto Carlos, Dida, Pep Guardiola e Javier Zanetti".