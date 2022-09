Ronaldo: “Il mio viaggio non è finito. Voglio esserci ai Mondiali e agli Europei 2024”

"Il mio viaggio non è ancora finito - ha detto la superstar del calcio, che ha ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese - Voglio essere presente ai Mondiali (2022) e agli Europei (2024). Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande", ha aggiunto il cinque volte Pallone d'Oro, che resta considerato il pilastro del Portogallo per i Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre).