EDICOLA CDS – Inter, l’ora di Lautaro-Dzeko. Capolinea Ronaldo. Juve, Icardi o Raspadori

"Capolinea". E' questo il titolo della copertina del CorSport in edicola venerdì 27 agosto 2021 in merito all'addio di Ronaldo dalla Juventus

"Capolinea". E' questo il titolo della copertina del CorSport in edicola venerdì 27 agosto 2021 in merito all'addio di Ronaldo dalla Juventus. "Alta tensione con Mendes, poi la svolta a Parigi. Ronaldo verso il City. Juve, Icardi o Raspadori". In taglio alto, invece, si parla dei sorteggi di Champions: "Lukaku per la Juve. Inter, c'è Ancelotti". In taglio basso, invece, spazio a Verona-Inter. "L'ora di Dzeko-Lautaro".