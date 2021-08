EDICOLA TS – Ronaldo, il PSG lo vuole a zero nel 2022. Mbappé chiede la cessione

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 17 agosto 2021 non parla di Inter e dedica la copertina a Ronaldo, Messi e Mbappé

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 17 agosto 2021 non parla di Inter e dedica la copertina a Ronaldo, Messi e Mbappé. "Cristiano sempre più convinto di restare alla Juve, il piano del PSG: CR7 con Messi a Parigi nel 2022 a parametro zero. Messi impressionato dalla trionfale accoglienza, Leo è intrigato dalla prospettiva di formare la coppia del secolo con CR7. Mbappé furibondo per i fischi dei suoi tifosi, il Golden Boy non firma il rinnovo e chiede di essere ceduto al Real. Ma il PSG fa muro".