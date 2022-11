C. Ronaldo: “Non ho rispetto per Ten Hag. Mi sento tradito. Lo United ha cercato di…”

È un Cristiano Ronaldo che si toglie molti sassolini dalle scarpe quello intervistato da Piers Morgan . Il campione portoghese non le ha mandate a dire al suo allenatore e a tutto l'ambiente dello United. "Il Manchester United ha cercato di costringermi ad andare via. Non solo l'allenatore, ma anche altra gente intorno al club. Mi sono sentito tradito. Sento che alcune persone non mi volevano al Manchester United, non solo quest'anno ma anche la scorsa stagione".

"Non ho rispetto per Erik ten Hag perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non ne avrò mai nessuno per te. Rangnick? Se non sei nemmeno un allenatore, come fai a diventare il boss dello United? Non l'avevo mai sentito nominare. Da quando Sir Alex Ferguson se n'è andato non ho visto evoluzioni nel club, i progressi sono stati zero".