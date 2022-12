Cristiano Ronaldo, Georgina e la sorella attaccano: “Hanno ucciso un uomo”

Come accaduto contro la Corea del Sud, anche col Marocco Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina. Il suo ingresso nella ripresa non è servito al Portogallo per ribaltare il risultato. L'esclusione di CR7 da parte del c.t. Santos ha suscitato la reazione dalla compagna Georgina: "Il tuo amico allenatore, lo stesso per il quale hai sempre parole di ammirazione e rispetto, ha deciso male".

"Lo stesso che, quando sei entrato, ha visto come la partita è cambiata. Ma era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e non puoi difendere chi non lo merita. La vita ci dà lezioni. Oggi non abbiamo perso… abbiamo imparato", il lungo post. Caustica la sorella Elma Aveiro: "Hanno ucciso un uomo, una Nazionale e una Nazione". A Santos fischieranno le orecchie.