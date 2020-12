Ronaldo: “Giocare senza tifosi è noioso, mi piace anche quando il pubblico mi contesta”

Premiato come giocatore del secolo ai Globe Soccer Awards, Ronaldo ha parlato dei suoi traguardi e dei suoi obiettivi:

“Voglio dire grazie a tutti, ai Globe Soccer Awards, grazie alle persone che hanno votato per me, ai miei compagni di squadra, ai club nei quali ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici, specialmente alla mia fidanzata e ai miei bambini che sono sempre con me e mi aiutano a essere una persona e un giocatore sempre migliore. È un traguardo eccezionale per me, questo mi dà le motivazioni per portare avanti la mia vita, il mio calcio. È fantastico fare parte di questo evento, con giocatori straordinari. Essere il migliore del secolo per me è un grande onore. Spero che il prossimo anno la pandemia sia finita, che ci possa divertire di più con più persone, con le famiglie. Questo mi dà la motivazione di continuare il mio percorso, spero di continuare a giocare ancora per anni e di godermi i tifosi“.