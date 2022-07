Ronaldo torna ad allenarsi con lo United. Previsto incontro con Ten hag

Scopo della visita incontrare l'allenatore Erik ten Hag per discutere del proprio futuro. CR7, sotto contratto con lo United fino al giugno 2023, il 4 luglio non si è presentato alla ripresa degli allenamenti ed ha saltato la tournée in Asia e Oceania della squadra inglese, adducendo "problemi familiari". L'attaccante portoghese ha poi informato esplicitamente il club di volersi trasferire in una squadra che giochi in Champions League, torneo cui non parteciperà il Manchester United, solo sesto in Premier League lo scorso anno.