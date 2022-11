Skysports – Ronaldo-United, addio sempre più vicino: si lavora a risoluzione

D'altronde quelle parole non hanno lasciato spazio ad equivoci, sapevano di rottura. Cristiano Ronaldo ha attaccato il Manchester United e il suo allenatore, Erik ten Hag. «Sono stato tradito dallo United. E non ho alcun rispetto per il mio attuale allenatore. Non ha rispetto per me e io non ne ho per lui. Il club mi voleva fuori quest'anno o anzi, qualcuno già l'anno scorso», erano state in sintesi le parole dell'attaccante.