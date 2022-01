Ronaldo: “Con Vieri coppia perfetta, peccato per i miei infortuni. Ricordo che Bobo…”

Intervenuto alla BoboTV, Ronaldo ha parlato così del rapporto con Vieri, evidenziando il rammarico per aver giocato poco insieme

"Con Vieri era reciproco il desiderio di giocare insieme, purtroppo abbiamo fatto pochissime partite. I miei infortuni ci hanno condizionato, sarebbe stato troppo bello. Mi ricordo uno dei primi giorni: siamo andati in un chiosco a vendere maglie e biglietti, c'erano tantissime persone a vedere gli allenamenti. E' un peccato non aver giocato tanto insieme, lui con le sue qualità e io con le mie eravamo una coppia perfetta. Lui forte di testa, proteggeva bene palla e calciava bene, faceva bene le sponde. Peccato che mi sono fatto male tante volte. Vieri era venuto all'Inter anche per me, poteva andare nelle grandi squadre a livello mondiale. Aveva un grande mercato, aveva fatto una grandissima stagione e ha scelto di venire giocare con me".