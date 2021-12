Roncone (Corsera): “Mourinho non è l’uomo giusto per la Roma perché…”

Così il giornalista su Mourinho: "Il problema non è lui, è la Roma: questa squadra è molto meno forte di quella dell'anno scorso"

L'Inter manda in panchina Lautaro, Sensi, Sanchez, Vidal e Vecino: se tu gli concedi tutti i tuoi assenti, non c'è partita. Il tema non è Mourinho: se questa è la squadra allestita da Friedkin, Mourinho è l'allenatore giusto? Per me forse non lo è: la squadra aveva bisogno di un allenatore che addestra tipo Ancelotti, Spalletti, De Zerbi. Mourinho ha fatto giocare le sue squadre sulla forza fisica e mentale: tu hai preso l'allenatore sbagliato per questa squadra. Non puoi pretendere di dire a Mourinho che il terzino di riserva è Reynolds: nei campi di Roma ce ne sono cento migliori di lui.