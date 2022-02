Rooney e i problemi con l’alcol: “Avrei potuto uccidere qualcuno o suicidarmi”

L'ex calciatore inglese ha presentato in anteprima il documentario "Rooney" che andrà su Amazon Prime

"Ricordo che a Euro 2004, all'età di 18 anni, pensai: 'Sono il miglior giocatore del mondo, non c'è nessuno migliore di me'. Ci credevo. Avrebbero potuto esserci Pelé, Maradona e George Best in campo dall'altra parte, non avrebbe avuto importanza", ricorda Rooney. "I miei problemi con l'alcol? Avrei potuto uccidermi o uccidere qualcuno mentre ero alla guida. Sapevo di aver bisogno di aiuto, per salvare me stesso ma anche per salvare la mia famiglia".