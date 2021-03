CorSera – Inter prima, la rosa sente profumo di vittoria. Conte figura chiave

Ecco l'analisi del Corriere della Sera in merito al processo di crescita intrapreso dall'Inter nelle ultime settimane

"Prima, di forza e di rabbia. L’Inter in testa alla classifica è, per dirla alla Conte, il frutto di un lungo percorso di crescita, non ancora completato. Diverse sono le facce di una squadra e di un club in corsa per lo scudetto". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al percorso intrapreso dall' Inter . Conte è la figura chiave, in quanto ha saputo guidare e forgiare un gruppo che il tecnico ha gestito anche nei momenti di difficoltà.

"Nella strada che l’ha portato al comando ha trovato non solo Lukaku e Lautaro, la solidità difensiva, la fioritura di Barella e Bastoni e il recupero di Perisic. L’ultima svolta è la posizione di Eriksen. Da trequartista puro è stato trasformato in mezzala all’italiana, incisiva e dinamica. La mutazione ha portato un miglioramento nel gioco dell’Inter. Agli avversari non basta più bloccare Brozovic per mandare in asfissia la manovra. Eriksen è un nuovo sbocco, l’Inter fa defluire il traffico di centrocampo grazie al danese, intercambiabile con Brozovic nella gestione del pallone", commenta il CorSera che poi evidenzia come l'Inter sia riuscita a tirare fuori il meglio di sé una volta trovata la formazione tipo, dalla quale Conte non si è più discostato salvo rari casi forzati, come squalifiche o infortuni. "La rosa, in cui pochi hanno messo un trofeo in bacheca, sente profumo di vittoria", aggiunge poi il quotidiano.